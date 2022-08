"Love Is King": Wann startet Dating-Show mit Olivia Jones?

Die Streaming-Plattform Joyn hat bekannt gegeben, wann die historische Kuppelshow "Love is King" mit Olivia Jones (52) Premiere feiern wird: Am 8. September 2022 wird die erste Folge abrufbar sein, weitere Folgen können Nutzer immer donnerstags bei Joyn Plus+ finden. Später soll "Love is King" auch im linearen TV auf ProSieben zu sehen sein. In der Datingshow werden die Kandidatinnen und Kandidaten auf eine Zeitreise geschickt.