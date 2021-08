Die 12 besten Dating-Filme auf Amazon Prime

50 erste Dates (2004)

Lucys Kurzzeitgedächtnis wurde nach einem Unfall schwer beschädigt, seitdem leidet sie an akuter Amnesie. Alles, was am Vortag geschehen ist, weiß sie nicht mehr. Lucy aber weiß, durch geschickte Vorkehrungen ihrer Familie, nichts von ihrer Krankheit. Henry Roth (Adam Sandler), eigentlich ein chauvinistischer Frauenheld, verliebt sich unsterblich in Lucy und versucht, sich nachhaltig einen Platz in ihrem Herzen zu sichern – was aber nicht so einfach ist, wenn man das erste Date immer und immer wieder erlebt ...

Wähle diesen Film, wenn du ... und dein Gegenüber euch noch in der Anfangsphase eures Kennenlernes befindet und euch Inspirationen für die kommenden Dates holen wollt. Mit dieser charmanten Rom-Com drückst du aber auch aus: Ich hoffe, dass wir noch viele Dates erleben werden – und dass unsere Gefühle immer so stark sein werden wie beim ersten Date. Seufz!

Hier geht's direkt zum Film!