"Love Island": So anders wird die siebte Staffel

Für den weiteren Verlauf der Sendung sei es auch dieses Mal wieder vorgesehen, dass die ZuschauerInnen über eine App Einfluss auf das Geschehen in der Villa nehmen und so etwa auch bestimmen dürfen, welche Teilnehmer auf Dates gehen oder wer die Show frühzeitig verlassen muss. Am Ende liege es dann wie in den vorherigen Staffeln auch wieder in den Händen der ZuschauerInnen, in einem finalen Voting darüber zu entscheiden, welcher "Islander" die Show gewinnen und das Preisgeld nach Hause nehmen soll.

Bevor die Singles jedoch überhaupt in die Villa einziehen und mit den anderen "Islandern" auf Tuchfühlung gehen dürfen, müssen sie zunächst eine siebentägige Quarantäne und mehrere Corona-Tests über sich ergehen lassen, wie eine Sprecherin der Produktionsfirma mitteilte. Ist diese Hürde erstmal genommen, steht – wenn man Moderatorin Sylvie Meis Glauben schenken mag – der "wahren Liebe" nichts mehr im Weg: trotz Dauerüberwachung und Mediendruck.

"Natürlich sind da Kameras, aber die vergisst man sehr schnell", sagt das Model, das seit 2020 mit dem Künstler Niclas Castello verheiratet ist. Die Zeit in der Villa sei zwar eine Ausnahmesituation, aber vor allem eine große Chance für die Kandidaten. "In welcher vergleichbaren Situation im Leben kann man ohne Handys und ohne Ablenkung einen Menschen so intensiv kennenlernen wie bei uns?"