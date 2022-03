Bei den Männern suchen (im Bild v.l.) Barkeeper Bucci (31), Bundeswehr-Beamter Mark (23), It-Administrator Tom (29), Personal-Trainer Madhi (23), Student Léon (22), Vertriebler Nico (26) und Lagerlogistiker Adriano (27) nach der Liebe – oder eben heißen Flirts.

Zu den auserwählten Frauen zählen (v.l.): Vanuschka (22), Versicherungsangestellte Lara (27), Kaufmännische Angestellte Leonie (27), Recruiterin Jennifer (23), Studentin Sandrine (28), Vanessa und Einzelhandelskauffrau Jessica (22).

"Love Island" schreibt heuer mit diesem Cast übrigens Geschichte: Zum ersten Mal ist in der Datingshow für heterosexuelle Paare eine Transfrau dabei – das gab es zuvor nur mit Josie Melonie in "Take Me Out". "Das Allererste, was bei mir im Fokus steht, ist, ich bin Transgender und das gab es noch nie in der Geschichte von 'Love Island'. Es ist einfach wichtig für mich zu zeigen: Hey, auch ich als Transfrau kann in einer Dating- beziehungsweise Realityshow einen Mann finden", so die 22-Jährige Jessica.