"The Ultimatum": Netflix-Realityshow stellt Paare auf die Probe

Manchmal wollen Paare unterschiedliche Dinge in einer Beziehung. Das ist völlig normal und auch in Ordnung – aber wenn es die gemeinsame Zukunft betrifft, können durchaus Beziehungen daran zerbrechen. In der neuen Netflix-Realityshow "The Ultimatum" geht es genau darum: Ein Teil einer Partnerschaft möchte gerne heiraten, die andere Person ist aber (noch?) nicht bereit dazu.

In der Serie von den "Love is Blind"-MacherInnen sollen sie herausfinden, wie die Zukunft der Beziehung aussehen könnte.