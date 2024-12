"Love Island VIP" 2024 hat sein prominentes Siegerpärchen gefunden. Acht Folgen lang wurde geflirtet, gestritten und Partner getauscht, was das Zeug hielt. Am Ende konnte im Finale am 12. Dezember (bei RTL und RTL+) jedoch nur ein Couple den Sieg feiern.

Die große Entscheidung auf der Liebesinsel fiel am Ende zwischen den Paaren Chiara Fröhlich (27) und Patrick Fabian (37), Leandro Fünfsinn (24) und Yeliz Koc (31) sowie Sophie Immelmann (28) und Yasin Mohamed (33). Zuvor hatten die Couples in einer internen Abstimmung - die letztlich in einem Münzwurf endete - Gigi Birofio (25) und seine Auserwählte Sandra van der Heide (25) aus der Show gewählt.