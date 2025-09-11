Gleich 21 VIPs suchen unter der griechischen Sonne in einer luxuriösen Villa das große Glück, wenn "Love Island VIP" 2025 in seine zweite Runde geht. Wer findet wohl die wahre Liebe und kann vielleicht sogar 50.000 Euro Preisgeld mit nach Hause nehmen? Diese Fragen können wir euch noch nicht beantworten, aber dafür ist der Episodenfahrplan von Staffel 2 etwas klarer.

Die 2. Staffel von "Love Island VIP" umfasst insgesamt voraussichtlich sechzehn Episoden .

Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?

Die Episoden laufen immer donnerstags auf RTLZWEI in Doppelfolgen jeweils ab 20:15.

Dadurch ergibt sich folgender Episoden-Fahrplan:

11. September: Folgen 1 + 2

18. September: Folgen 3 + 4

25. September: Folgen 5 + 6

2. Oktober: Folgen 7 + 8

9. Oktober: Folgen 9 + 10

16. Oktober: Folgen 11 + 12

23. Oktober: Folgen 13 + 14

30. Oktober: Folgen 15 + 16 (Finale)

Bei RTL+ können die neuen Episoden bereits eine Woche vor der TV-Premiere gestreamt werden!