Thomas Stipsits erneut in (Charme-)Topform!

Auch wenn Stipsits schon längst in der A-Liga der heimischen KünstlerInnen angekommen ist und sich (mit viel Witz, Authentizität, Talent, Fleiß und Burn-Out) so etwas wie den Status eines österreichischen Nationalheilgtums erarbeitet hat, sind wir sicher, dass "Love Machine 2" dem sympathischen Steirer erneut einen gehörigen Popularitäts-Schub verleihen wird.

Dem Trailer zufolge spielt sich der 38-Jährige wie schon in Teil Eins erneut die Seele aus dem Leib, ohne dabei jeweils abgehoben-künstlich zu wirken. In "Love Machine 2" zeigt er sich in absoluter Topform!

Natürlich kann sich auch der Rest vom Cast mehr als sehen lassen, der aus zahlreichen namhaften SchauspielerInnen besteht: Claudia Kottal, Julia Edtmeier, Ulrike Beimpold, Agnes Hausmann, Markus Zett, Patrick Seletzky, Ferdinand Seebacher, Erich Altenkopf, Angelika Niedetzky, Caroline Frank, Lilian Jane Gartner, Esther Schweins, uvm.



"Love Machine 2" startet am 7. Oktober im Kino.