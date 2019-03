"Lucifer": Was wir über die 4. Staffel der beliebten TV-Serie wissen

Worum geht es in der vierten Staffel von "Lucifer"?

Nachdem der biblische Kain (Tom Welling) schon in der dritten Staffel von "Lucifer" aufgetaucht ist, schauen in der kommenden Staffel auch seine Eltern, Adam und Eva, vorbei. Mit Spannung wird vor allem der Auftritt von Eva erwartet. Gespielt wird sie von Inbar Lavi, bekannt aus Serien wie "Prison Break", "Imposters" und "The Last Ship".

Wer in die Rolle von Adam schlüpft ist noch nicht bekannt. Aber Eva dürfte ohnedies viel interessanter sein. Sie ist nach einer Ewigkeit an der Seite von Adam ziemlich gelangweilt und sehnt sich nach Leidenschaft und verwegenen Abenteuern wie in alten Zeiten. Brav sein liegt der ersten Sünderin der Menschheit ganz und gar nicht. Wie jeder bibelkundige Fan weiß, hat die Schlange Lucifer sie höchstpersönlich in jungen Jahren verführt.