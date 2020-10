9 großartige TV-Serien, die viel zu früh eingestellt wurden

Deadwood (2004 – 2006)

Es geht aber noch böser: Man stelle sich vor, HBO hätte "Game of Thrones" nach sechs Staffeln einfach eingestellt. So geschehen mit dem Goldgräber-Epos " Deadwood". Serienschöpfer David Milch hätte noch eine Staffel benötigt, um die Western-Serie zu einem glorreichen Ende zu führen. Doch dem Sender waren die Lobpreisungen der Kritiker nicht genug und leider schaffte es " Deadwood" nicht zu so breiter Popularität wie "Game of Thrones. Die Serie spielt in der gesetzlosen Stadt Deadwood im US-Bundesstaat Montana. Im Zentrum stehen Seth Bullock, Sheriff wider Willen, und sein Widersacher Al Swearengen, Saloon- und Bordell-Besitzer und der Kingpin der Goldgräberstadt. Das TV-Drama erzählt eine Geschichte voller Gewalt, Sex und Intrigen auf höchstem Niveau in einer Sprache, die zwischen derbem Slang und gehobenem Shakespear-Englisch schwankt (auch in der deutschen Synchronisation ist das ganz gut umgesetzt). Nach der dritten Staffel wurde die preisgekrönte Serie eingestellt. Im Vorjahr hat HBO die Serie mit dem Spielfilm "Deadwood: The Movie" doch noch abgeschlossen. Späte Wiedergutmachung.

Die drei Staffeln von " Deadwood" sowie der abschließende Film sind zurzeit im Streaming-Angebot von Sky enthalten.