Fans der erfolgreichen Western-Serie "Yellowstone" bekommen aller Voraussicht nach ein weiteres Spin-off serviert: Ein neues Kapitel im stetig wachsenden Serien-Universum rund um die Dutton-Familie ist in Planung. Wie die US-Seite "Variety" berichtet , könnte Schauspieler und Fanliebling Luke Grimes (41) als Kayce Dutton in einer eigenen Serie zurückkehren.

Die finale Staffel von "Yellowstone" zeigte, wie der Sohn von John Dutton (Kevin Costner, 70) die Familien-Ranch an einen indigenen Stamm verkaufte - für exakt den gleichen Preis, den seine Vorfahren einst dafür bezahlt hatten: 1,25 US-Dollar pro Acre. Einen kleinen Teil des Landes behielt Kayce Dutton jedoch für sich, um dort mit seiner Familie ein neues Leben zu beginnen. Wie bei den anderen Ablegerserien würde die neue Show weiterhin von MTV Entertainment Studios produziert werden. Inwiefern "Yellowstone"-Schöpfer Taylor Sheridan (54) in das Projekt direkt involviert sein wird, ist noch unklar.

Wachsendes Serien-Universum

Nach dem Ende der ursprünglichen Serie "Yellowstone" 2024 expandiert das Franchise in verschiedene Richtungen. Kürzlich wurde bekannt, dass Cole Hauser (50) und Kelly Reilly (47) ihre Rollen als Rip und Beth fortführen werden. Zudem entstanden bereits die Prequel-Serien "1883" und "1923" (letztere mit Harrison Ford, 82, und Helen Mirren, 79), ein weiteres Prequel namens "1944" ist in Arbeit. Außerdem steht mit "The Madison" ein weiterer Ableger in den Startlöchern.

Ein ursprünglich geplanter Ableger namens "6666" über die Four Sixes Ranch in West Texas wurde vorerst auf Eis gelegt, da Serienmacher Sheridan das echte Anwesen erworben hat und besondere Sorgfalt bei der Umsetzung walten lassen möchte. Abgesagt wurde "6666" jedoch bislang noch nicht. Es wird in Branchenkreise damit gerechnet, dass auch an dieser Idee in naher Zukunft weitergearbeitet werden soll.

Das beliebte erste Prequel "1883" wird eigenständig nicht wieder aufgegriffen. Die im Dezember 2021 veröffentlichte Serie endete nach zehn Folgen und wurde im Prinzip von "1923" abgelöst. Von "1883" erschien aber im November 2023 noch das eigenständige Spin-off "Lawmen: Bass Reeves", unter anderem mit Dennis Quaid (70) und David Oyelowo (48).