Was passiert mit der Dutton-Ranch?

Nachdem Kevin Costner als Patriarch John Dutton zu Beginn der zweiten Hälfte von Staffel 5 durch einen gewaltsamen Tod ausgeschieden ist, stehen die letzten Folgen natürlich ganz im Zeichen, den Mörder des mächtigen Mannes zu finden.

Zunächst wird allerdings die Zukunft der Yellowstone-Ranch geregelt. Um das Land nicht an gierige Immobilien-Spekulanten fallen zu lassen, entschließt sich Kayce (Luke Grimes) zu einem radikalen Schritt. Er kann die gewaltige Erbschaftssteuer nicht aufbringen und überlässt somit das Gelände zu einem symbolischen Kaufpreis der Broken Rock Reservation unter Chief Thomas Rainwater (Gil Birmingham).

Somit fällt das Land wieder an die Ureinwohner zurück und es geht eine Vorhersage in Erfüllung, die in der Prequel-Serie "1823" zu hören war: Nach sieben Dutton-Generationen werde das Land wieder der indigenen Bevölkerung gehören. Das wird in der allerletzten Szene deutlich, in der eine Erzählerin davon berichtet – bei dieser Stimme handelt es sich um John Duttons Vorfahrin Elsa (Isabel May), die man aus "1883" und "1923" kennt.