Lulu Wang wütend über Ron Howards Biopic-Pläne zu Lang Lang

Die Bekanntgabe, dass Ron Howard ein Biopic über den chinesischen Starpianisten Lang Lang plant, stieß auf Kritik. „The Farewell“ Regisseurin Lulu Wang bezweifelt in ihren Tweets, dass Howard das nötige Wissen über die chinesische Kultur habe, um so einen Film zu drehen. „Als eine ausgebildete Pianistin, die in China geboren wurde, glaube ich, dass es unmöglich ist, Lang Langs Geschichte zu erzählen, ohne über die chinesische Kultur und den Einfluss der kulturellen Revolution auf Künstler und Intellektuelle Bescheid zu wissen“ twitterte die 37jährige am Dienstag.