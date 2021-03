"Lupin"-Star Omar Sy dreht für Netflix ein Action-Sequel

Drogen-Fall mit Überraschungen

Die beiden Cops Ousmane Diakité (Sy) und François Monge (Laurent Lafitte) mit den sehr unterschiedlichen Lebens-Einstellungen hatten einige Jahre lang keinen Kontakt mehr zueinander, doch Ermittlungen in einem Drogen-Fall führen sie in den französischen Alpen wieder zusammen. Bald müssen sie erkennen, dass der auf den ersten Blick so eindeutig wirkende Fall wesentlich vielschichtiger ist. Sie werden mit einer mordsgefährlichen Geschichte konfrontiert, und bei aller Action kommt selbstverständlich auch diesmal der Humor nicht zu kurz.

Das Sequel zu "Ein Mordsteam" soll 2022 auf Netflix starten. Bis dahin gibt es vielleicht auch schon eine zweite "Lupin"-Staffel, nachdem die restlichen Folgen der ersten Staffel noch in diesem Sommer online gehen.