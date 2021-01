Netflix-Rekord: "Lupin" überholt "Bridgerton" oder "Damengambit"

Manchmal macht sich Verbrechen eben doch bezahlt – vor allem, wenn man ein Gentleman-Gauner ist und für Netflix arbeitet. Obwohl der Streaming-Gigant normalerweise nicht sehr mitteilsam ist, was Benutzerdaten betrifft, hat er diesmal eine Ausnahme gemacht. Immerhin beginnt sich ein Rekord abzuzeichnen. Eine Prognose besagt: Die am 8. Jänner gestartete Serie "Lupin" mit Omay Sy in der Hauptrolle wird innerhalb der ersten 28 Tagen von rund 70 Millionen NutzerInnen gesehen worden sein.