"Lupin"-Crossover mit Sherlock Holmes geplant

Krimiautor und Arsène-Lupin-Erfinder Maurice Leblanc (1864-1941) ist schon längst auf die Idee gekommen und hat seinen Gentleman-Gauner mehrfach auf Sherlock Holmes treffen lassen – aus Copyright-Gründen musste der Meisterdetektiv unter dem Namen Herlock Sholmes auftreten.

Nachdem nun die Netflix-Serie "Lupin" zum absoluten Publikums-Hit geworden ist und uns garantiert noch einige Staffeln erwarten werden, hat es auch zu einem möglichen Crossover Diskussionen gegeben. Serien-Schöpfer George Kay sprach das Thema jüngst in einem Interview mit "Radio Times" an. Der Brite deutet an, dass es tatsächlich bereits Überlegungen zu einem derartigen Aufeinandertreffen der Figuren gegeben habe.