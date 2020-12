Macher von "Riverdale" arbeiten an "True Blood"-Reboot

Das Reboot zu “True Blood” befindet sich laut "Variety" noch in einer frühen Entwicklungsphase. Als Autoren und Produzenten sollen Roberto Agurre Sacasa und Jami O’Brien fungieren. An ihrer Seite haben sie den ehemaligen Showrunner Alan Ball, wobei keiner der ursprünglichen Cast-Mitglieder wieder mit an Bord ist.

"True Blood“ basiert auf der Buchreihe "The Southern Vampire Mysteries“ von Charlaine Harris. Die Serie hatte insgesamt sieben Staffeln und wurde zwischen 2008 und 2014 auf HBO ausgestrahlt.