Was ist der Unterschied zwischen Remake und Reboot?

Remake

"Remake" ist im Grunde bloß das englische Wort für Neuverfilmung beziehungsweise Neuauflage.

Die Geschichte eines bereits veröffentlichten Films oder einer Serie wird neu verfilmt, manchmal sogar beinahe 1:1. Genau das ist auch der große Unterschied zum Reboot: Die Gültigkeit des Vorgängerwerks wird anerkannt. Meist aber werden die Geschichten (wie beim Reboot) modernisiert, also in die Gegenwart verlegt, was neue interessante Interpretationen von Story und Figuren möglich macht.

Der Reiz in Remakes liegt freilich im Vergleich zwischen Original und "Kopie" (welche mit der in der Zwischenzeit neu erfundenen Technik verfilmt wurde): Welches ist besser? Sind Modernität und technische Ausgefeiltheit wirklich immer einer (aus heutiger Sicht) veralteten Inszenierung vorzuziehen? Werden die neu gecasteten SchauspielerInnen den große Fußstapfen, in die sie treten, gerecht?

Ähnlich wie bei Reboots finden zudem aktuelle gesellschaftspolitische Themen gerne Einzug in Remakes.

Beispiele: "Psycho", "Ben Hur", "Funny Games", "King Kong"