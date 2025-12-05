Single-Lady Elena Miras zieht gemeinsam mit 16 Männern in eine griechische Luxusvilla und das große Flirten kann beginnen. Doch der Titel des Formats "Make Love, Fake Love" deutet bereits an, dass hier nicht jeder die Wahrheit sagt. Nun liegt es in Staffel 4 an Elena, herauszufinden, welche Kandidaten es wirkliche ernst mit ihr meinen. Bei uns findet ihr heraus, wie der Episodenfahrplan der Realityshow aussieht.