"Make Love, Fake Love"-Staffel 4: Wie viele Folgen, wann Finale?
Die heurige Single-Lady Elena Miras will ihren Mr. Right finden und muss Täuschungeversuche durchschauen.
Single-Lady Elena Miras zieht gemeinsam mit 16 Männern in eine griechische Luxusvilla und das große Flirten kann beginnen. Doch der Titel des Formats "Make Love, Fake Love" deutet bereits an, dass hier nicht jeder die Wahrheit sagt. Nun liegt es in Staffel 4 an Elena, herauszufinden, welche Kandidaten es wirkliche ernst mit ihr meinen. Bei uns findet ihr heraus, wie der Episodenfahrplan der Realityshow aussieht.
Wie viele Folgen hat "Make Love, Fake Love"-Staffel 4?
So wie in allen früheren Staffeln erwarten uns auch heuer 12 Episoden auf RTL+
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Die Folgen laufen immer donnerstags auf RTL+. Dadurch ergibt sich folgender Episoden-Fahrplan:
- 4. Dezember 2025: Folge 1
- 11. Dezember 2025: Folge 2
- 18. Dezember 2025: Folge 3
- 25. Dezember 2025: Folge 4
- 1. Jänner 2026: Folge 5
- 8. Jänner 2026: Folge 6
- 15. Jänner 2026: Folge 7
- 22. Jänner 2026: Folge 8
- 29. Jänner 2026: Folge 9
- 5. Februar 2026: Folge 10
- 12. Februar 2026: Folge 11
- 19. Februar 2026: Folge 12 (Finale)