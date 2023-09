Apropos Angst, wie aufgeregt waren Sie vor und bei den Dreharbeiten nach der langen Corona-Pause?

Cortez: Generell waren diese Dreharbeiten für mich eine unglaublich tolle Zeit. Es war wie ein Ausatmen nach einer besonders schweren Zeit. Natürlich hat auch die Stadt Barcelona viel dazu beigetragen. Das ist eine Stadt mit Lebendigkeit und Freude. Emotional war es aber schon auch eine große Herausforderung, weil natürlich manchmal die körperliche Erinnerung hochkam und ich Angst hatte, dass ich es vielleicht doch nicht schaffe. Ich bin dann einfach jeden Tag Schritt für Schritt in diesen Dreh gegangen und habe es so gut gemacht, wie es für mich möglich war. Alles ging gut und so war es eine sehr schöne Erfahrung für mich, die ich auch abgespeichert habe. Seitdem kann ich Long Covid für mich wirklich als abgehakt betrachten, was wunderbar ist.

Wo können Sie richtig gut entspannen, wieder runterkommen und Kraft tanken?

Cortez: Ich bin ein Stadtmensch und liebe Natur. Richtig runterkommen, kann ich aber am besten in der Natur. Ich bin sehr gern im Wald, brauche Idylle, Ruhe und Einsamkeit in Verbindung mit der Natur. Das ist mir im Laufe der Jahre immer wichtiger geworden. Wandern in den Bergen, der kleine Bach im Wald oder in den Dünen irgendwo am Meer sitzen - solche Orte in der Natur tun mir wahnsinnig gut, das zelebriere ich auch. Ich bin aber auch ein Fan von bunten, lebendigen und kraftvollen Städten wie zum Beispiel Barcelona, in denen man sich treiben lassen oder im Café sitzen und den Menschen zusehen kann. Natürlich sehe ich mir auch mal eine Kirche an, ich liebe es aber noch mehr, den Kern, das Herz der Stadt durch ihre Bewohnerinnen und Bewohner zu erfahren.