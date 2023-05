Comeback in Post-Credit-Szene

Wie das Film-Magazin "The Wrap" nun berichtete, wird der Action-Star bei dem zehnten Teil der "Fast & Furious"-Reihe, der am 19. Mai in die Kinos kommt, nun doch wieder zu sehen sein. Seine Rückkehr findet in dem Film in Form einer Abspann-Sequenz statt, einer sogenannten "Post-Credit-Szene", mit der üblicherweise auch wichtige Charaktere weiterer Folgen einer Reihe angeteast werden.

Reguläre Rückkehr Johnsons noch nicht bestätigt

Vor diesem Hintergrund erscheint es nun durchaus möglich, dass Johnson wieder regulär in seiner Rolle des Agenten Luke Hobbs in den "Fast & Furious"-Cast einsteigt. Eine reguläre Rückkehr wurde jedoch noch nicht offiziell bestätigt.