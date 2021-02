"The Map of Tiny Perfect Things"-Trailer: Teenie-Zeitschleife

Mark und Margaret verlieben sich ineinander und machen sich daran, all jene kleinen Dinge und Details herauszufinden, durch die dieser eine Tag perfekt werden kann. Außerdem hält diese ungewöhnliche Love-Story angeblich auch noch einen fantastischen Twist bereit.

Erst kürzlich hatte Kathryn Newton die Hauptrolle in der erfolgreichen Horror-Komödie "Freaky" übernommen. Dort ging es ebenfalls nicht mit rechten Dingen zu, denn das Mädchen wechselte den Körper mit einem berüchtigten Serien-Killer. "The Map of Tiny Perfect Things" erinnert hingegen eher an das komödiantische Horror-Franchise "Happy Death Day" von 2017, in dem eine junge Frau denselben Tag erlebt. Allerdings musste sie an dessen Ende regelmäßig einen gewaltsamen Tod sterben, während hier alles eher auf eine immerwährende Romanze hinausläuft.

Doch wie der Trailer verrät, beginnt auch diese scheinbar perfekte Liebe in der Endlosschleife ein bisschen unheimlich zu werden.

"The Map of Tiny Perfect Things" wird rechtzeitig zum Valentinstag am 12. Februar auf Amazon Prime erscheinen.