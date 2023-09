Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Bestsellerautorin Jasmin Schreiber erzählt "Marianengraben" die Geschichte von Paula (Luna Wedler), deren Lebenswille erloschen ist, nachdem ihr kleiner Bruder Tim in Triest im Meer ertrunken ist.

Als sie aber auf den alten Helmut (Edgar Selge) trifft, der die Urne seiner Ex-Frau nach Italien fahren will, sieht sie endlich einen Hoffnungsschimmer: Nach Triest fahren, an den Strand, an dem ihr Bruder gestorben ist. Nur dort wird sie sich ihm endlich wieder nahe fühlen können. Während der Reise entwickelt sich mit Helmut eine unerwartete Freundschaft - und eine neue Lebensfreude gedeiht.