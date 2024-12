Wenn Moderator Markus Lanz (55) am 19. Dezember um 20:15 Uhr im ZDF auf das Jahr 2024 zurückblickt, wird er von einer illustren Gästeschar unterstützt. In "Markus Lanz - Das Jahr 2024" kommen Politiker, Sportler und Experten zu Wort, die die wichtigsten Ereignisse des Jahres hautnah miterlebt haben, wie der Sender am Dienstag bekannt gab.

Besonders spannend dürfte demnach der Auftritt von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (55) werden. Der Grünen-Politiker, der auch als Kanzlerkandidat seiner Partei antritt, wird sich zu den dramatischen Entwicklungen rund um das Ende der Ampel-Koalition äußern. Auch seine Einschätzung zur wirtschaftlichen Lage und den anstehenden Bundestagswahlen steht im Fokus.