Serien-Highlights 2024: Von "Rentierbaby" bis "Shōgun"

Das Jahr 2024 hielt für Serien-Fans einige Highlights bereit. So gingen etwa die Erfolgsserien "House of the Dragon", "Bridgerton" und "The Bear" in neue Staffeln. Doch auch ganz Neues und Überraschendes brachten die zurückliegenden zwölf Monate im Serienbereich. Diese folgenden 10 Titel verdienen eine Hervorhebung:

Unglaubliche 18 Emmy-Awards gab es für das meisterhaft inszenierte Serien-Großprojekt, was einen absoluten Rekord in einem Jahr darstellt. Die Historienserie der Macher Rachel Kondo und Justin Marks (44) erinnert zudem auf viele Arten an den gigantischen Erfolg "Game of Thrones". Auch die japanischen Hauptdarsteller Hiroyuki Sanada (64) und Anna Sawai (32) wurden mit je einem Emmy-Award ausgezeichnet. Ursprünglich als Miniserie angelegt, wird das in Österreich und Deutschland auf Disney+ verfügbare Programm auch eine zweite und dritte Staffel erhalten.

In einem Jahr, das reich an Serien-Höhepunkten war, stach diese Produktion dennoch hervor. Die FX-Show "Shōgun" erzählt, größtenteils auf Japanisch, eine fesselnde Geschichte über kulturelle Verständigung, Macht und Intrigen, die sich im Japan des Jahres 1600 entspinnt.

So auch bei der postapokalyptischen, retrofuturistischen Sci-Fi-Serie "Fallout", die auf der beliebten Computerspielreihe basiert. In "Fallout" wurden die USA durch einen Atomkrieg unbewohnbar. Einige Überlebende wie etwa die naive Lucy (Ella Purnell, 28) hausen in gigantischen, unterirdischen Bunkern, den sogenannten Vaults.

"House of the Dragon" (Sky)

Die Fantasy-Serie "House of the Dragon" erzählt bekanntermaßen eine Vorgeschichte zu "Game of Thrones". Auch die 2024 erschienene, zweite Staffel vermochte das hohe Niveau der Premiere zu halten. Nach etlichen Zeitsprüngen und Darsteller-Wechseln in Staffel eins ging es nun stringenter mitten hinein in den blutigen Bürgerkrieg des Hauses Targaryen, aus dem wohl keine der Figuren, das deutet die HBO-Produktion bereits an, als strahlender Sieger hervorgehen wird.

Doch neben allen menschlichen Abgründen und Machtkämpfen bleiben wohl die Drachen selbst das Faszinierendste an "House of the Dragon". So bot Staffel zwei etwa eine Luftschlacht der Bestien, wie es sie in "Game of Thrones" zuvor noch nicht zu sehen gab. Die Serie wird auch eine dritte Staffel erhalten. Nach Season vier ist dann allerdings Schluss, wie auch bereits bekannt gegeben wurde.