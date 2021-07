"Suicide Squad"-Regisseur James Gunn will Marvel-DC-Crossover

Harley Quinn und Groot

Gunn befürwortet jedenfalls einen Harley-Quinn-Film, in dem Margot Robbie als Jokers verrückte Ex-Freundin auf andere Charaktere trifft – allen voran auf das Baum-Wesen Groot aus "Guardians of the Galaxy". Das klingt ja eigentlich nur nach einer neuen Version von "The Suicide Squad", doch der Regisseur würde sich bestimmt etliche Überraschungen für so ein Crossover einfallen lassen und das Projekt wäre bei ihm in den richtigen Händen.

Dann hoffen wir mal, dass Marvel-Boss Kevin Feige und Warner-Bros.-Chef Toby Emmerich ihre Superkräfte spielen lassen, um so einen Film zu realisieren, und sich auch keine Juristen querlegen.

Zunächst freuen wir uns aber einmal auf Gunns "The Suicide Squad", der ab 5. August in unseren Kinos startet.