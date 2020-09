James Gunn macht eine "Suicide Squad"-Spin-Off-Serie

Der Peacemaker wird in "Suicide Squad 2" von dem Wrestler und Schauspieler John Cena gespielt. Der DC-Charakter hat seine Wurzeln in den 60er-Jahren und ist heute mit dem viel populäreren Anti-Helden Punisher von Marvel verlgeichbar. Cena wird in der Serie die Hauptrolle übernehmen und wieder in die Rolle des neuen "Suicide Squad"-Mitglieds schlüpfen. Die Handlung soll die Vorgeschichte von Peacemaker erzählen, also vor dem Kinofilm spielen.