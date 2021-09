"Matrix 4"-Theorie: Ist alles nur Lüge, was Neo im Trailer sieht?

Alles nur Simulation?

Die Theorie legt nun nahe, dass Neo keine tödliche Verletzung davongetragen hat, sondern in einer Simulation am Leben erhalten wird. Die Maschinen wollen auf diesem Weg endlich Zion erobern und versuchen, Neo entweder wichtige Informationen zu entlocken, also seinen Geist zu brechen, oder ihn überhaupt umzudrehen, damit er auf ihrer Seite für sie kämpft.

Was wir im Trailer zu "Matrix 4" sehen, wären demnach Bilder aus Neos Bewusstsein, der gerade in der Simulation steckt. Diese künstliche Realität setzt zu einem Zeitpunkt ein, an dem Neo noch nichts von der Matrix wusste, und gaukelt ihm ein früheres Leben vor. Nur dumpf ahnt Neo, dass hier etwas nicht stimmt, wie aus seinen Besuchen beim Psychiater (Neil Patrick Harris) hervorgeht.