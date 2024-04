Bullet Time-Overkill in den 2000er Jahren

Vieles an "Matrix" fasziniert auch heute noch, und auch im Wissen um einen der größten Twists der Filmgeschichte, nämlich - Achtung: Spoiler - dass die meisten Menschen in der Welt von Neo (Keanu Reeves, 59), Morpheus (Laurence Fishburne, 62) und Co. in einer von intelligenten Maschinen erschaffenen Simulation leben - der Matrix. Das liegt nicht zuletzt an der technischen Qualität des Filmklassikers, dessen Effekte auch heute noch eine exzellente Figur abgeben - ganz im Unterschied zum nur wenige Wochen später erschienenen "Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung".

Der wohl bekanntesten Special-Effects-Szene aus "Matrix" liegt das Konzept der sogenannten Bullet Time zugrunde: Der von Keanu Reeves gespielte Neo weicht auf dem Dach eines Wolkenkratzers den Schüssen eines Agenten (Robert Taylor, 60) aus, indem er sich nach hinten lehnt - und die Kamera der Wachowskis bewegt sich für diesen grandiosen Effekt, der Neos in diesem Moment übermenschlich erhöhte Wahrnehmung darstellt, in normaler Geschwindigkeit auf einer digital erzeugten Kreisfahrt um Neo herum, während der sich ebenso wie die durch die Luft fliegenden Kugeln in Zeitlupe bewegt.

Als "Liquid Space", also auf Deutsch "flüssigen Raum", haben die Wachowskis diesen wahnsinnig innovativen Spezialeffekt im Drehbuch zum Film beschrieben. Ganze zwei Jahre soll es gedauert haben, bis besagte Szene zufriedenstellend im Kasten war. Schätzungsweise 750.000 US-Dollar sind angeblich nur in diese eine Einstellung geflossen. Doch diese Mühen haben sich im Rückblick mehr als gelohnt, denn im Actionkino der 2000er Jahre gab es schlicht kein Vorbeikommen an diesem Bullet-Time-Effekt, der letztlich so oft eingesetzt und parodiert wurde, dass er beinahe jeden Reiz verlor.