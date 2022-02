Streit um "Matrix Resurrections": Warner Bros. wird verklagt

"Warner Bros. gestattete seiner Schwestergesellschaft, den Film von Village Roadshow am Tag des Kinostarts ohne weitere Mehrkosten zu streamen" schrieb ein Anwalt von Village Roadshow laut "The Hollywood Reporter" in der Klageschrift. "Dadurch konnte die Schwestergesellschaft ihre Abonnenten und Abonnementeinnahmen steigern, was wiederum den Aktienkurs der Muttergesellschaft ankurbelte".

Die Kläger warfen Warner Bros. außerdem vor, dass das Studio den von Fans erwarteten Film bewusst vom Frühjahr 2022 in den Dezember 2021 schob. Mit diesem Schritt wollte laut Klage Warner Bros. seine Streamingzahlen für das vergangene Jahr schönen. Den Verlust für Village Roadshow nahm der Konzern in Kauf.