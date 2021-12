"Matrix Resurrections": Diese 6 Fragen sind noch offen

2. Was ist die wahre Mission von Smith?

Agent Smith erscheint nun in völlig neuer Gestalt und tritt zunächst als Neos Geschäftspartner auf. Später hat er seine Erinnerung an die Matrix wiedergefunden und attackiert den Analytiker, weil er es hasst, als bloße Spielfigur hin und her geschoben zu werden.

Danach stellt er seine Hilfe für Neo und Trinity aber wieder ein und verschwindet. Beobachtet er von da an alles nur noch aus dem Verborgenen, ist er neutral und will bloß seine Ruhe haben oder schmiedet er als Schurke neue Pläne, um die Matrix und die reale Welt in Zukunft an sich zu reißen?