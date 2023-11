Chandler betrügt Monica?!

Die "Friends"-Autor:innen hatten nicht geplant, dass Chandler Monica hätte betrügen sollen! Konkret hätte er einen One-Night-Stand in Las Vegas mit einer Hotelangestellten haben sollen – und zwar in der ersten Hälfte des Staffel 5-Finales "Glück in Las Vegas – Teil 1". Der Grund dafür wäre grenzenlose Eifersucht seitens Chandler gewesen, nachdem er herausfand, dass sich Monica mit ihrem Ex Richard (Tom Selleck) zum Lunch getroffen hatte.

Aus heutiger Sicht kaum vorstellbar, denn nicht nur, dass dieses Verhalten sehr "out of character" für Chandler gewesen wäre, die Vorzeige-Beziehung zwischen ihm und Monica hätte sich auch viel negativer entwickelt und wir hätten wohl ein ähnliches Never-Ending-Love-Drama zwischen den beiden erlebt, wie wir es schon von Rachel und Ross kannten. Zudem wären die Sympathien für Chandler, eigentlich Fan-Favourite, wären in den Keller gerasselt.