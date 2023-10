"The One With the Embryos" (4x12)

Sollte "The One Where Everybody Finds Out" nicht auf Platz Eins der besten "Friends"-Episoden landen, dann ist es definitiv diese Folge. Wer kennt nicht das Spiel zwischen Chandler & Joey und Rachel & Monica, in dem der Einsatz so hoch ist, dass man das Gefühl hat, es geht um das eigene ewige Glück: nämlich um Monicas Apartment! Es geschieht das Unfassbare: Die Mädels verlieren, die Jungs bekommen die edle Wohnung – und Perrys charismatische Hibbeligkeit sowie die Dynamik mit seinen Co-Stars in dieser Folge sind unbezahlbar ...

... genauso wie all die Enthüllungen über Chandler, die ab nun zu Running Gags in der Serie werden sollten: Chandler Bong zum Beispiel, Lord of the Dance – und natürlich Chandlers Job ...