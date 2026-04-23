Matthias Schweighöfer (45) hat sich eine Rolle in der Actionkomödie "Mister" gesichert. Das berichtet das Branchenmagazin "Variety" . Demnach stoßen auch Marvel-Star Pom Klementieff, "The Pitt"-Darstellerin Katherine LaNasa sowie der irische Schauspieler Micheál Neeson und Nachwuchsdarstellerin Serenity Grace Russell zum zuvor angekündigten Cast hinzu.

Schweighöfer spielt neben Walton Goggins

In den Hauptrollen sind "The White Lotus"-Star Walton Goggins (54) und Chloë Grace Moretz (29) zu sehen. Goggins spielt einen Mann, der ohne Erinnerung blutüberströmt in einem fremden Haus aufwacht und sich plötzlich mit seiner gewalttätigen Vergangenheit konfrontiert sieht. Verfolgt von ehemaligen Verbündeten und Gegnern versucht er, seine wahre Identität zu entschlüsseln. Bei seiner Flucht wird er von seiner entfremdeten Tochter (Moretz) unterstützt, mit der er gezwungen ist, zusammenzuarbeiten.

Die Actionkomödie ist das Regiedebüt von Wade Eastwood, der bislang vor allem als Second-Unit-Director und Stunt-Koordinator bei Hollywood-Produktionen wie "Mission: Impossible - Final Reckoning" und "Jumanji: The Next Level" gearbeitet hat. "Variety" zufolge starteten die Dreharbeiten im März in Madrid und auf den Kanarischen Inseln, ein Startdatum gibt es noch nicht.