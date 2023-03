"Mayfair Witches": Übernatürliche Horrorserie startet auf Sky!

Mit der übernatürlichen Horrorserie "Mayfair Witches" ist zu Beginn dieses Jahres beim US-Kanal AMC bereits die zweite Serienadaption einer Buchreihe von Kultautorin Anne Rice (1941-2021) gestartet. Die Gothic-Horrorserie spielt folgerichtig in einem geteilten Universum mit "Interview with the Vampire" - und für die Zukunft hat AMC auch Crossover-Episoden zwischen beiden Shows nicht ausgeschlossen.

Am 31. März dieses Jahres startet "Mayfair Witches" mit "The White Lotus"-Star Alexandra Daddario (37) in der Hauptrolle nun auch in Deutschland bei Sky und dessen Streamingdienst Wow.