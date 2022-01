Die besten Horror- und Mystery-Serien 2022

The Midnight Club (Netflix)

Mike Flanagan gehört zum Besten, das Netflix in den vergangenen Jahren passieren konnte, zeichnet er doch für die Horror-Perlen "Spuk in Hill House", "Spuk in Bly Manor" und "Midnight Mass" verantwortlich. 2022 stellt er erneut sein Talent für gruselige Geschichten unter Beweis: "The Midnight Club" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Christopher Pike und handelt von fünf todkranken Menschen, die eine ganz besondere Abmachung verbindet: Der/Die erste, der/die stirbt, muss zu den anderen vier Verbliebenen Kontakt aufnehmen ...