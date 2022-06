"Mein Mann kann" auf Sat.1: Pärchen-Show mit Promis kommt zurück

"Spannend zu beobachten, in welchen Bereichen wir unsere Partner idealisieren"

"Auch in 3.000 Jahren wird die Dynamik in einer Partnerschaft immer noch dieselbe sein", sagt Daniel Boschmann in einer Mitteilung des Senders. "Wir glauben, wir wissen alles über unser zweites Ich, aber auf dem Prüfstand wird es doch gerne mal sehr eng." In seiner neuen Show werde es "spannend zu beobachten, in welchen Bereichen wir unsere Partner idealisieren und auf das Beste hoffen und wo wir rein intuitiv schon abwinken. Wir Männer erzählen ja zudem äußerst gerne, was wir angeblich unfassbar gut können."

Das Grundprinzip von "Mein Mann kann" bleibt gleich. Die Frauen pokern in jeder Folge in sieben Runden gegeneinander, welcher Partner eine Herausforderung meistern muss. Schafft er die Challenge, wandert der Einsatz auf das Konto des Paares. Versagt er, teilen sich die Konkurrenten die Summe auf.