All you need (seit 2021)

Wer sagt's denn, es geht auch im Öffentlich-Rechtlichen: "All you need" ist die erste deutsche Serie mit ausschließlich schwulen Protagonisten. Ganz, wie es sich für eine Dramedy über eine Gruppe von Freund*innen gehört, sind die Jungs aus Berlin höchst unterschiedlich, der (schwule) Zuseher sollte also mindestens eine Identifikationsfigur finden.

Es gibt Langzeitstudent und Nachtschwärmer Vince (29), den geheimnisvollen Robbie (27), den zum Spießer mutierenden Webdesigner Levo (34) und den erst spät geouteten Familienvater Tom (43). Was sie vereint: Die Suche nach Liebe, Anerkennung und Geborgenheit.

Natürlich, dramatisiert wird in "All you need" so einiges und manchmal ist der moralische Hauf-drauf-Hammer etwas zu polternd, aber die Serie hat ihr Herz am rechten Fleck und versucht offensichtlich, alles richtig zu machen. Zu den Figuren baut man schnell eine Beziehung auf und in deren Welt wird man ebenso rasch hineingezogen, was auch mit dem fehlenden überschwänglichen Pathos und dem Vermeiden von unnötiger Provokation zu tun hat. Ach ja, nackte Haut gibt's auch zu sehen.

"All you need" ist in der Mediathek der ARD zu sehen. Hier geht's direkt zur Serie!