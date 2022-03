"Metal Lords"-Trailer: Netflix-Heavy-Metal vom "GoT"-Autor

"Game of Thrones"-Verbindungen

Drehbuchautor D. B. Weiss ist unter anderem als Produzent und Autor der HBO-Serie "Game of Thrones" in Erscheinung getreten. Mit Ramin Djawadi ist ein weiterer "GoT"-Veteran mit an Bord, da dieser Komponist, der in "Metal Lords" den Soundtrack beisteuert, für seine "Game of Thrones"-Musik bereits zwei Emmy Awards gewonnen hat. Noch ein anderer hochkarätiger Musik-Experte ist an dem Projekt beteiligt: Tom Morello, der Gitarrist von Rage Against the Machine und Audioslav, zählt zu den Produzenten.

Laut D.B. Weiss war übrigens bereits in den frühen 2000ern ein erster Drehbuchentwurf abgeschlossen, doch dann ist ihm "GoT" dazwischengekommen. Als er das auf Eis gelegte Projekt nun wieder hervorgeholt hat, musste das Buch kräftig umgearbeitet werden, um auf der Höhe der Heavy-Metal-Zeit zu sein.

"Metal Lords" wird am 8. April auf Netflix starten.