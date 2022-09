Aus Feel-Good-Abenteuern wird Slasher-Horror

(Co-)Drehbuchautor und Regisseur Rhys Waterfield tat das, was uns allen seit jeher Spaß macht: Aus kindlichen Stoffen, die unsere Jugend prägten, erwachsene Zwischentöne herauszukitzeln und daraus eine durch und durch düstere Story zu basteln.

"Winnie the Pooh: Blood and Honey" machte aus dem farbenprächtigen und pädagogischen Disney-Stoff einen erschreckenden Horror-Slasher-Streifen ganz im Stil von "The Texas Chainsaw Massacre" oder "The Hills have Eyes", der an unseren Urängsten rüttelt und mitunter fast schon ironisch blutrote Zeilen schreibt. Eine Moral von der G'schicht gibt's aber auch hier: Lasse nie deine KindheitsfreundInnen zurück – du könntest es bereuen ...

Laut "Screenrant" startet "Winnie the Pooh: Blood and Honey" Anfang 2023 in den Kinos. Wir halten euch auf dem Laufenden.