"Winnie the Pooh: Blood and Honey": Sequel kommt!

Wenn der süße Kinderbuch-Bär plötzlich nicht mehr weiß, ob sein Appetit auf Honig oder auf Blut größer ist und daher zur tödlichen Bedrohung wird, sind wir mitten im Independent-Horrorfilm "Winnie the Pooh: Blood and Honey“ gelandet.

Dort haben die von Christopher Robin in Stich gelassenen tierischen Freunde ihre animalischen Urinstinkte gestärkt und wollen sich an den Menschen rächen. Offenbar ist dieser Rachefeldzug aber noch längst nicht radikal genug, sondern der Bär, das Ferkel und ihre Kollegen sind erst so richtig auf den Geschmack gekommen, wenn es ums Abmurksen geht.

Auf der Twitter-Seite des Films wurde nämlich soeben eine beunruhigende Ankündigung veröffentlicht. Das Honig-Blutbad wird in eine nächste Runde gehen: