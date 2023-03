"Endless Summer Vacation" von Miley Cyrus: Live-Release auf Disney+

Die Auftritte des globalen Superstars werden um exklusive Interviews ergänzt, die in dem berühmten Haus in Los Angeles geführt wurden, in dem einst Frank Sinatra lebte und in dem Miley das berühmte Musikvideo zu "Flowers" drehte. Mit diesem Special öffnet Miley, die auch als ausführende Produzentin fungiert, dem Publikum auf der ganzen Welt die Tür und gibt Einblicke in ihr neues Album und die Person, die sie heute ist.

Die "Backyard Sessions" sind eine Serie, die Miley 2012 für ihre Fans startete. Die ZuschauerInnen waren schnell begeistert von dem exklusiven Erlebnis, Miley und ihre Band in einer intimen Umgebung im Freien performen zu sehen, und die "Backyard Sessions" wurden so schnell zu einer musikalischen Reihe, die Maßstäbe setzt. "Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)" dient als Fortsetzung.