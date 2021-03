In diesem Marvel-Film hatte Miley Cyrus einen Cameo-Auftritt

Wusstet ihr, dass Sängerin Miley Cyrus im Film "Guardians of the Galaxy 2" mitspielt? Zwar sieht man die US-Amerikanerin nicht direkt in dem Streifen, doch sie leiht ihre Stimme in einem Cameo-Auftritt dem Roboter Mainframe.

In der Post-Credit-Szene des Films sehen wir eine Gruppe Ravager. Darunter versteht man laut "Marvel-Filme Wiki" ein Kollektiv, das aus einhundert Gruppierungen besteht, die dem Ravager Kodex folgen.

In der Szene sind unter anderem die Charaktere Stakar, gespielt von Sylvester Stallone, seine Frau Aleta, Charlie-27, Krugarr der Echsen-Zauberer, Martinex und der Roboter Mainframe zu sehen.