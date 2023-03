Amazon Prime Video

Elvis-Enkelin Riley Keough (33) verkörpert in der Miniserie "Daisy Jones and the Six", die am 3. März bei Amazon Prime Video startet, die titelgebende Figur Daisy Jones. Die Serie spielt in den 70er Jahren und erzählt die Geschichte einer Musikgruppe, die zu internationalem Ruhm gelangt. Autorin Taylor Jenkins Reid hatte ihr gleichnamiges Buch basierend auf ihren eigenen Erfahrungen in Bezug auf die Band Fleetwood Mac geschrieben. Neben Keough spielen unter anderem auch "Die Tribute von Panem"-Star Sam Claflin (36) und "The Bad Batch"-Darstellerin Suki Waterhouse (31) mit.

"Luden - Könige der Reeperbahn" spielt im Hamburg der 80er Jahre und erzählt vom Wandel der titelgebenden Straße zur verruchten Partymeile. Mittendrin: Klaus Barkowsky (Aaron Hilmer, 23), der sich zum starken Mann eines Zuhälter-Kartells mausert, das mit zunehmender Gewalt die Kontrolle über den Kiez an sich reißt. "Luden - Könige der Reeperbahn" läuft am 3. März an.

Fans von Mystery und Charakterdarstellerin Toni Collette (50) sollten sich für den 31. März die Serie "Die Gabe" vormerken. Von einem Tag auf den anderen entwickeln darin junge Frauen rund um den Globus eine ebenso seltsame wie angsteinflößende Fähigkeit: Sie können Menschen nur mit der Kraft ihrer Gedanken Stromschläge verpassen - auch tödliche. Ein Umstand, der bestehende Machtverhältnisse umgehend neu verteilt.