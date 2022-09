Was haben Serienkiller und vor allem die Geschichten über sie an sich, dass wir sie so faszinierend finden? Ist es der Fakt, dass sie Dinge tun, die wir uns nicht einmal vorstellen können?

So oder so: Erzählungen über Serienmörder wissen einfach, wie sie uns an den Bildschirm fesseln und erst wieder los lassen, wenn ihre grausame Geschichte zu Ende erzählt ist.

Anlässlich des Erscheinens von "Monster: The Jeffrey Dahmer Story" auf Netflix haben wir diese mörderische Sammlung für euch erstellt, die noch mehr Serienkiller-Spaß verspricht.