Nach dem großen Erfolg von "Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" kehrt die True-Crime-Reihe von Serien-Mastermind Ryan Murphy und Ian Brennan ab 19. September mit "Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez" zurück.

In dieser Staffel nehmen sich die beiden Serienschöpfer dem aufsehenerregenden Fall der beiden Brüder Erik (Cooper Koch) und Lyle Menendez (Alexander Chavez) an, die 1989 ihre Eltern (Javier Bardem und Chloë Sevigny) in Beverly Hills ermordeten.