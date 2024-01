"Monsters": Trailer zum "One Piece"-Prequel mit Samurai Ryuma

In echter Freibeuterart segeln diese Pirat:innen von einem Erfolg zum andern. Nachdem uns Netflix erst im vorigen Sommer mit einer Realverfilmung der kultigen Mangaserie erfreut hat, erwartet uns nun das nächste Projekt aus der Welt der Strohhut-Bande – diesmal handelt es sich aber um einen animierten Einzelfilm nach dem One-Shot-Manga "Monsters" von Eiichirou Oda. Im Mittelpunkt wird die Figur Ryuma Shimotsuki stehen. Wir bekommen somit eine Vorgeschichte zu "One Piece" geboten, in der sich die Handlung nicht auf hoher See abspielt. Regie und Drehbuch hat Seong-Hu Park ("Jujutsu Kaisen 0") übernommen.

Was euch unter dem Titel "Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation" an Schwertkämpfen und Drachen-Action erwartet, zeigt der offizielle Trailer: