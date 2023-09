Laut "Kino.de" würden folgende 5 Themen des Animes und des Mangas in Staffel 2 behandelt werden, wenn Nebenfiguren und Lückenfüller-Handlungen ausgelassen werden: Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Drumm und Alabasta.

In "Loguetown" geht es um den bereits angesprochenen Smoker. "Reverse Mountain" erzählt von der Begegnung mit dem Wal La Boum, dessen herzergreifende Geschichte später noch wichtig wird. In "Whiskey Peak" trifft die Strohhutbande erstmals auf die Baroque-Firma und nehmen Vivi, die Prinzessin Alabastas, bei sich auf. Sie hatte getarnt die Organisation infiltriert, da die Baroque-Firma ihre Heimat in einen Krieg stürzen will. Um diesen Krieg geht es in "Alabasta". Dieser wird für viele Kämpfe sorgen, in denen die Strohhutbande mitwirkt. Staffel 2 würde also wieder viel Action liefern!

Tony Chopper Chopper, den wir vorher schon angesprochen haben, gehört zu den absoluten Lieblingsfiguren des "One Piece"-Animes und wird in "Drumm" vorgestellt. Außerdem lernen Zuschauer:innen Ruffys Bruder Ace kennen, der seinen Körper in Flammen verwandeln kann.