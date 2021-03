Darum sehen wir in Filmen und Serien immer die gleichen Fake-Zigaretten

In der aktuellen Staffel der Fernsehserie "Lass es, Larry!" stechen aufmerksamen ZuschauerInnen die Zigaretten von Morley ins Auge. Auch wenn man sie noch nie in einer Trafik gesehen hat, sind diese Fake-Zigaretten durchaus berühmt. Sie kamen bereits in "Psycho" von Alfred Hitchcock, im "Breaking Bad"-Film "El Camino" oder in den Serien "Seinfeld" und "Friends" vor.

Jonathan Kuntz, Film-Professor an der UCLA, verriet dem amerikanischen Magazin "Insider" was es mit Morley auf sich hat.