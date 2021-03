Missverstanden: Diese Bösewichte waren eigentlich Helden

Viele ZuseherInnen waren enttäuscht, dass Mystique sich von ProfessorX Vision von einer Welt, in der Menschen und Mutanten Koexistieren können, abgewandt und sich Magnetos Team angeschlossen hat. Kann man ihr das jedoch tatsächlich vorwerfen? Sie wurde aufgrund ihres Aussehens ihr Leben lang missbraucht und ausgestoßen. Das System hat sie jahrelang als Feindin abgestempelt, da scheint es nicht ungewöhnlich, dass sie Rache nehmen will und nicht an ein friedliches Zusammenleben glaubt.